Altro attacco alla Juve diche su Instagram ricorda lo scudetto perso dai bianconeri a Perugia. Era il 14 maggio di 20 anni fa e lui era in campo con il Grifone: "Come pioveva, così piangeva… (cit. Achille Togliani) C’è chi ha il 5 maggio e chi il 14 maggio, chi quel giorno era bagnato di pioggia e chi di lacrime…", ha scritto l'ex difensore dell'Inter sul suo account ufficiale. Proprio oggi a La Gazzetta dello Sport il marcatore di quel gol decisivo, Alessandro Calori ha raccontato: ​"Si poteva giocare? Non saprei, era una situazione difficile da gestire. Penso che Collina chiamasse i suoi superiori, i quali forse gli suggerivano di aspettare. L’arbitro provò spesso a far rimbalzare la palla. Rimanemmo fermi quasi un’ora e mezza, una pausa infinita: dura riprendere". QUI L'INTERVISTA