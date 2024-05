Ancora Marco Materazzi, sempre Marco. Anche in una gara in cui l'Inter non è coinvolta - eliminata agli ottavi dal Bologna - l'ex giocatore dell'Inter non ha perso l'occasione per dire la sua. Riprendendo una foto che immortala Federico Gatti in festa sotto i tifosi bianconeri, infatti, l'ex difensore ha attaccato il numero 4 juventino, raffigurato nell'occasione con sciarpa bianconera e medaglia al collo, oltre a un'altra sciarpa anti-Inter lanciatagli dal settore dei tifosi bianconeri.