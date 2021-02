1









Marco Materazzi notoriamente non è un simpatizzante della Juventus. Sono ben noti non solo i suoi trascorsi nell'Inter, culminati col Triplete di Mourinho, ma anche la sua avversione nei confronti dei bianconeri. Qualcosa che traspare anche da alcune sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "La lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte? Ho visto Conte 'interizzato'. Sabato ha chiesto scusa per quel gesto, pur ribadendo che era stato provocato. Ammettere i propri errori è una cosa molto bella. Noi siamo l'Inter e siamo abituati al rumore dei nemici. Rende tutto molto più bello, speciale. Conte come Mou? Premesso che non posso e voglio fare un paragone, sono simili per come vivono le partite e per come sanno tirare il meglio dai propri giocatori. Anche se poi preparano le sfide in modo diverso. L'esultanza di Conte è dovuta al fatto che sta diventando sempre più interista. E questa cosa mi piace un casino!"