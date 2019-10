L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato su obiettivi e traguardi dei nerazzurri, in Italia e in Europa: "Prima di pensare alla Champions bisogna affermarsi in Serie A - ha detto Materazzi ai microfoni di Marca - Non si vince il primo anno in Europa. Il Barcellona? E' forte, ma non come quello del 2010. Quell'anno erano dieci fenomeni più un alieno chiamato Messi. Vediamo se stasera giocherà, altrimenti sarà un bene per l'Inter ma un peccato per il calcio. E' impossibile da fermare, bisogna sperare che non sia in giornata".