Le parole di Marco, dal palco del Festival dello Sport, in corso a Trento: "? Per me stiamo parlando di un maestro. Eredi? A me Bastoni piace tantissimo, gli errori si fanno e in Nazionale si pagano di più. Siamo ben forniti, lunga vita a Giorgio ma chi è dietro spinge e merita di giocare. Quella è la nostra forza. Il placcaggio su Saka? Ha fatto bene, le finali si vincono. Il campionato? Devo fare i complimenti a Pioli, sta crescendo di partita in partita insieme ai ragazzini terribili. Ora arriva il nonno Ibra e farà la differenza. Il Milan sarà ostico, la Juve tornerà, il Napoli farà molto bene. La differenza le faranno le piccole-medie squadre che toglieranno i punti alle grandi"