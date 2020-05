2









Una serata in tv, da una parte nove volti dell'Inter del Triplete, dall'altra Ilaria D'Amico, giornalista e compagna di Gigi Buffon, nel mezzo Alessandro Cattelan, presentatore del suo programma di successo EPCC, di fede nerazzurra. La sfida è di quelle storiche, un derby d'Italia sproporzionato nei numeri, con la sola D'Amico a rappresentare la Juventus, pur non da tifosa.



Nel gioco ci si sfida a suon conoscenze, con gli ex Inter Zanetti, Cambiasso, Chivu, Cordoba, Eto’o, Materazzi, Milito, Orlandoni e Stankovic a fare le domande. Arriva il momento decisivo, Cattelan rischia la sconfitta e Materazzi lo salva, con un grande aiuto promesso e arrivato, perché quando contro c'è "la Juve" non può farne a meno. Non rispetta il copione e inventa la sua domanda, provocando: "Te la faccio facile facile… quale squadra italiana ha fatto il Triplete: a – Inter, b – Juve, c – Milan?".



Cattelan replica, tra applausi e risate: "Mi pare che il Milan ne ha vinte di Champions ma mai insieme ad altro… La Juve, beh la Juve ne ha perse diverse… direi l’Inter". Poco dopo l'obiezione di Ilaria D'Amico: "Non vale! Faccio ricorso. Brutto inciucio tra te e Cattelan contro di me".



E Materazzi replica con la provocazione diretta proprio ai colori bianconeri: "Ne ho visti di peggiori".