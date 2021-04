Marco Materazzi all'attacco, come sempre, della Juve. L'ex difensore dell'Inter, parla a Il Mattino, dicendo la sua sulla corsa Champions League con tante squadre in lotta: "Corsa Champions? Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in Champions. L'Atalanta va a tutta forza, mentre la Juventus è quella che vedo peggio. Il prossimo turno con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus potrà essere molto importante".