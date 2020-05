Marco Materazzi ricorda il triplete dell'Inter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, e svela un retroscena su quella maglia: "Rivolete anche questa?", mostrata al Bernabeu per la premiazione della Champions: “E’ nata a Riccione, dopo Siena: opera di Aldo Drudi, che fa i caschi a Vale Rossi. L’idea mi venne quando chiesero indietro lo scudetto 2006, serviva solo l’occasione migliore possibile”.



MANETTE DI MOU - "Non ne poteva più, ci voleva far capire: ‘Si va in guerra: se ci state, vengo con voi’”. SU IBRA AL CAMP NOU - “Nella partita del girone a novembre, Ibra era in panchina infortunato. Incrociò lo sguardo di Vieira e gli fece una faccia tipo: ‘Mamma mia come giochiamo, che rumba’. Cinque mesi dopo l’abbiamo guardato noi, senza dirgli nulla indifferenza, lo schiaffo peggiore. Bastavano le nostre facce”.



RIVOLETE ANCHE QUESTA? -