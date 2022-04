Le parole di Marco Materazzi alla Gazzetta dello Sport:



DYBALA-INTER - "Mi piacerebbe tantissimo. Alla Juve forse stanno cercando di correggere gli errori del passato, hanno tentato l’all-in con Cristiano Ronaldo e non gli è andata bene. Arrivabene è stato chiamato per far quadrare i conti e quindi si prendono certe decisioni. Ma la Juve ha anche fatto un gran colpo: Vlahovic. Grandissimo per l’età, i gol che ha fatto e soprattutto quelli che farà. Ha messo a posto l’attacco per sette-otto anni, è uno dei centravanti top mondiali. Mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui, perché è uno che le dà e le prende: ci saremmo divertiti".