18 anni fa, il 5 maggio 2002. Una data che è rimasta nella storia del calcio italiano, quando l’Inter perse 4-2 all’Olimpico contro la Lazio, consegnando di fatto lo Scudetto nelle mani della Juventus. Ogni anno si scatenano sfottò nei confronti della tifoseria nerazzurra, che in qualche modo cerca di ribattere. Questa volta ci ha pensato una bandiera della squadra di Milano, Marco Materazzi, attraverso un post su Instagram: "E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010". Trofeo in vista, un bacio alla Coppa Italia, la replica del difensore nerazzurro ha sbizzarrito il popolo juventino negli sfottò sui social.



