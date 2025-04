AFP via Getty Images

Mateo Retegui è un obiettivo di mercato della Juventus? Le ultime

3 ore fa



La Juventus sembra essere alla ricerca di un centravanti per la sessione estiva di calciomercato. Un rinforzo quindi per la squadra oggi allenata da Igor Tudor. Stando a quanto riferisce Tuttosport un nome che dalle parti della Continassa sarebbe particolarmente gradito sarebbe quello del centravanti della nazionale italiana ma soprattutto dell'Atalanta Mateo Retegui. Il giocatore era già stato accostato alla Vecchia Signora nel corso della sessione estiva di calciomercato della scorsa estate. Ora però, certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano ed ecco che Retegui alla Juventus può prendere forma.