L'orario non si può sbagliare: è lo stesso per tutti, e cioè 20.45. E allora, stavolta tocca scegliere: chi vedere traEffettivamente, la scelta è scarna. Polonia-Austria vedrà il portiere bianconero in panchina, mentre Emre Can potrebbe tornare subito a disposizione di Joachim Loew. Sarà invece titolare De Ligt in Estonia, dove i padroni di casa affronteranno gli Orange per le ultime battute delle qualificazioni di Euro 2020. Intanto, arriva il messaggio di augurio della Juve. Che sincronizza gli orologi e fa un invito: forza bianconeri, pure con maglie diverse.