Clemente Mastella, in una diretta Facebook, ha parlato così del sindaco di Cagliari, Truzzu, dopo che quest'ultimo l'aveva salutato calorosamente: "Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzoleni come ospiti d’onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari".