Mastantuono nel mirino delle big: in Argentina anche uno scout della Juve

Getty Images

Quanto costa Franco Mastantuono

Come riportato oggi da Tuttosport, anche lacirca un mese fa ha mandato un proprio scout a osservare da vicino, il nuovo talento d'oro d'Argentina che compirà 18 anni il prossimo 14 agosto ma ha già stregato mezza Europa con le sue giocate da campione, tra cui la prodezza già diventata virale - una punizione alla Messi - con cui ha steso il Boca Juniors nel Superclasico.Il giovane classe 2007 del, come dicevamo, è ormai sulla bocca di tutti, tanto che i ben informati assicurano che a breve si scatenerà un'asta per lui: la società di Buenos Aires ha già fissato il prezzo - 45 milioni, quelli della clausola rescissoria -, ma c'è da scommettere che le società più ricche d'Europa non si faranno problemi a rilanciare (e di conseguenza per la Juve sarà meno semplice tentare eventualmente il colpo). Il contratto di Mastantuono è in scadenza nel 2026, ma sicuramente il giocatore non lascerà il suo club a parametro zero. O almeno questo è ciò che ha promesso la sua famiglia, che non intende fare sgarri alla società in cui il gioiellino è sbocciato calcisticamente fino a spiccare il volo.