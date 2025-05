Massimo Zampini: 'La punizione di Veiga è il simbolo della stagione'

Redazione Calciomercato

Quante ne abbiamo viste di partite tutte uguali, ognuna in grado anche da sola di raccontare un’intera stagione? Tra tutte,merita un capitolo speciale, da qualunque lato la si veda.Dai lampi interessanti, per esempio, perché, anche se ce lo siamo ormai dimenticati, l’annata ha vissuto anche sprazzi di illusione: dai primi match in campionato alle buone prestazioni contro Inter e Milan, passando per qualche spunto nel girone di Champions, anche stavolta la Juve ci prova, va sopra con uno splendido cross di McKennie e incornata di Kolo Muani che a porta spalancata segna quasi per caso e finché ci riesce si difende con i denti. Nelle due trasferte di Roma e in quella di Bologna è sempre andata in vantaggio salvo farsi riprendere per assenza di energie o di capacità di gestire un risultato, cosa in cui siamo stati maestri da quando sono nato.

Le follie, o comunque i gesti inutili, dalle espulsioni ai rinvii sbagliati e le uscite avventate che rischiano di provocare un rigore, dall’incapacità di tenere un pallone sulla bandierina nel recupero per tentare una improbabile veronica che oltrepassi il difensore, così concediamo un’altra chance ai rivali e ovviamente, provate a indovinare, come andrà a finire?Le assenze, gli infortuni, le squalifiche, perché tu non puoi fare praticamente tutta la stagione in emergenza, a Birmingham con 8 assenti, fino a inizio febbraio in attesa dei nuovi e poi altri stop in tutti i reparti, con la difesa falcidiata, piccoli contrattempi che diventano assenze infinite e allora eccoci anche a Roma, nella partita che può valere la stagione, con fuori Gatti Yildiz, Cambiaso, Koopmeiners, Kelly e compagnia, oltre ai soliti Bremer, Cabal e Milik. Savona braccetto a sinistra, Alberto Costa titolare a destra, Weah dall’altra parte e durante il match altre emergenze per mille motivi, che ti portano perfino a cambiare quelli che hai appena inserito, tanto per capirci ancora di meno.La qualità, perché se la Juve non sa tenere un pallone nell’altra metà campo a partita ormai quasi finita, se rinviamo terrorizzati dalla nostra area per concedere un’altra chance, se – momento simbolo di una stagione – vediamo Veiga prepararsi a tirare una punizione da trenta metri, gridiamo nooo ma lui sembra proprio intenzionato a tirare, insistiamo con il nooooo ma lui prende la rincorsa, completiamo il nooooooo e lui la dritta dritta nel Tevere, ci deve essere anche un problema di qualità della rosa, o quantomeno di personalità di chi dovrebbe avere più talento degli altri.E in tutto questo è fondamentale non cadere nelle lagne arbitrali che rischiano di farti pensare che sia davvero colpa di un giallo o di una punizione se non lotti per lo scudetto da cinque anni, ma come sempre questo non ci esime dal tenere ben presente il tragico contesto del racconto del calcio in Italia, nel quale hanno costruito Calciopoli citando la mitica “gestione indirizzata dei cartellini” e spiegandoci“ non le decidono con i rigori che sono troppo palesi, ma con ammonizioni ed espulsioni”, mentre da qualche settimana i soliti noti ci chiariscono che il posto Champions è già assegnato al brand Juventus (la potentissima Juventus di questi anni) e intanto per l’ennesima volta la squadra per un’oretta si ritrova ammoniti solo i propri giocatori fino al rosso per un gesto completamente inutile – ribadiamolo, che nulla serva da alibi a questa Juve lontana dal competere – ma che al momento abbiamo potuto vedere solo grazie a dei droni catapultati nello spazio.Così, nell’insieme, Lazio-Juve allo stesso tempo non ha detto alcunché di nuovo eppure ha detto tutto su una squadra impaurita e che per questo pareggia troppo, che non raccoglie mai le opportunità di decidersi il proprio destino da sola, e quindi dipende anche stavolta dalle altre. Che sa lasciarti senza fiato perché hai urlato troppo forte e troppo a lungo quel “noooooooo”, inutile, perché Veiga ha già preso la rincorsa e non ha intenzione di fermarsi.