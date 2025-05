Massimo Zampini: ‘Locatelli capitano e juventino vero. È il simbolo della stagione’

Redazione Calciomercato

Anche l’ultima partita, l’ultima sofferenza, l’ultima agonia, l’ultima vittoriaIn campo le giocate e le reti di, che nel girone di ritorno hanno tenuto la squadra nei primi quattro posti; il carattere di, che negli ultimi minuti, senza energie, recupera, contrasta, riparte, va sulla bandierina, fa passare il tempo e ci porta sani e salvi al fischio finale; le parate decisive di, accolto con scetticismo ingiustificato perché non è certo colpa sua seera un mostro eun grande portiere a fine carriera; gli spunti di, tra i pochi momenti divertenti e imprevedibile di un anno in cui ci siamo divertiti troppo poco; gli errori di distrazione, l’incapacità di mantenere un vantaggio e di gestire un risultato, il riuscire a subire il 2-2, rischiare di andare sotto e ritrovarsi di nuovo nella nostra area piccola appena abbiamo realizzato il terzo gol, perché tanto questa Juve non chiude mai una partita.

Soprattutto,fischiato, criticato e invece centrocampista di valore, capace di scalare tra i difensori, sempre pronto a dare tutto e capitano vero, perché c’era un momento di dimostrarlo e lui,, lo ha fatto andando a prendere quel pallone, metterlo sotto il sette e correre tra i suoi compagni di tifo comprendendo l’ansia e la tensione di tutti noi: anche qui, non è colpa sua se i più quotati, i più pagati,, metti quel pallone sul dischetto senza paura e corri, Manuel, corri felice verso la tua curva, perché tu sai cosa voglia dire essere della Juve.Gli infortuni che non finiscono mai, mille assenti anche all’ultima, difesa totalmente inventata, giocatori a pezzi durante la partita, diversi con i crampi nello stesso istante; sia chiaro, allora:L’ultimo dei problemi dopo una stagione così,, non protesta nessuno e chi lo fa, come Tudor, viene subito sanzionato. Quello già ammonito che dà una manata tale da far sanguinare Nico ma niente, si va avanti, cambiamo il nostro giocatore insanguinato e via. Ora, senza azzardarsi a fare divenire un alibi queste vicende quando fatichiamo terribilmente a battere il Venezia, sta a noi tornare al più presto a trasmettere carisma, voglia, cattiveria, perché se Barella dice all’arbitro che si sta giocando la vita quando ha una finale di Champions da giocare a breve, i nostri dovrebbero capire che si stanno giocando molto di più, visto che sono usciti da ogni competizione ormai da mesi e non rimane altro che questa modesta lotta per il quarto posto.Novanta minuti che riproducono un intero anno davvero troppo faticoso, cone potremmo pure finirla qui, esausti ma soddisfatti per il finale.L’imbarazzante contesto del racconto del calcio da queste parti, però, non ce lo permette perché poi tocca commentare le miserie lette e sentite sul serio e bravissimo, ci ricordiamo che basta un umile e sofferto quarto posto per riassaporare quei veleni dei tempi d’oro e