Massimo Moratti: 'L'Inter in finale di Champions un atto di giustizia'

Le parole di Moratti sull'Inter

, storico ex presidente e proprietario dell', è intervenuto ai microfoni de Il Quotidiano Sportivo per commentare la finale di Champions League raggiunta dai nerazzurri , che il 31 maggio sfideranno a Monaco di Baviera il Paris Saint Germain per provare ad alzare l'ambitissima coppa.- "La Beneamata mi ha fatto il regalo di compleanno in anticipo, festeggio il 16 ma idealmente ho già soffiato sulle candeline con Marotta e Zanetti. Anche se ho rischiato l’infarto, immagino come tutti gli innamorati dell’Inter".

- "È stata una sofferenza indicibile, ma è stato anche un atto di giustizia. Sommando andata e ritorno, l’Inter ha avuto una cosa in più: è rimasta lucida anche quando tutto sembrava finito. Ci ha creduto sempre, anche sotto 3-2 a San Siro, in quel finale folle".- "Abbiamo visto e vissuto una cosa senza precedenti, una doppia semifinale di Champions che finisce complessivamente 7-6, senza andare ai rigori è qualcosa di clamoroso, di enorme".