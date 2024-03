Nella giornata di oggi l'ex presidente dell'Massimoè tornato alla Pinetina di Appiano Gentile, dove ha parlato dell'ottimo momento della squadra nerazzurra che ora ha un distacco in classifica sulladi 12 punti. Ecco il suo commento, riportato da Calciomercato.com: "Quest'anno ci stiamo divertendo tantissimo, la squadra è molto forte e poi gioca bene. L'Inter più bella di sempre? Può darsi, non lo so, è difficile fare paragoni anche per gli avversari che si incontrano. Ho sempre detto che per me quest'anno l'Inter era super favorita per lo, gioca bene, è più forte, ha più continuità, insomma non c'è confronto. Invece in Champions sono più scaramantico, bisogna vedere partita per partita".