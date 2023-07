Massimopuò finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo aver subito unmentre si trovava in vacanza con la sua famiglia a Catanzaro. L'ex calciatore di, nonché opinionista di Mediaset, è stato sottoposto a un'angioplastica dopo un'operazione d'urgenza. Attualmente, sta mostrando segni di ripresa e ha voluto condividere un aggiornamento sul suo stato di salute attraverso i social media, ringraziando calorosamente il personale medico che lo ha curato durante questi giorni difficili: "Sono profondamente grato all'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in particolare al Primario, ai Medici e a tutto il personale per la loro eccellente gestione, professionalità e costante supporto. Non dimenticherò mai tutto ciò che hanno fatto per me, mi hanno letteralmente salvato la vita. In quel momento difficile, c'era qualcuno che mi ha tenuto per mano."Mauro ha anche voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno inviato numerosi messaggi di sostegno: "Un sentito ringraziamento alla mia città e a tutti coloro che mi hanno dimostrato il loro affetto e vicinanza, siete stati in tanti e non riesco a nominarvi tutti. Con amore e gratitudine."