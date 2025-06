Massimo Mauro ricorda Franzo Grande Stevens: 'Persona incredibile, la sua parola era quella dell'Avvocato'

AFP via Getty Images

Il ricordo di Mauro

"Sapeva risolvere qualsiasi cosa con una parola. E molto spesso con una parola che incantava .Franzo lo potevi ascoltare per ore di qualsiasi cosa, e restavi lì. Persino quando dibatteva di calcio: aveva affrontato la materia e in fondo gli era piaciuta", così Massimo Mauro, intervistato da Tuttosport, ha ricordato l'ex Presidente della Juventus, Franzo Grande Stevens, scomparso all'età di 96 anni."COSA GLI HA DATO LA JUVENTUS? - "Grane (ride, ndr). Ma lui le risolveva. Il calcio l’ha fatto davvero per dovere, tutto il resto gli piaceva molto, invece».

"Nominato così? Non ne aveva bisogno. Era un professionista di altissimo profio. E di lui sono stati in tanti ad avere bisogno, anche in Vaticano, ma in generale tutti i grandi gruppi imprenditoriali passavano dal suo ufficio"."L’ho conosciuto bene e alla fine gli davo del tu, me l’aveva chiesto comprendendo la mia emozione al suo cospetto. Ha amato tanto la famiglia e mi piace ricordare sua moglie, Giuliana Greco. Com’è che si dice? Dietro a ogni grande uomo c’è una grande donna. Sì, loro erano un esempio di tutto ciò"."Era un uomo meraviglioso, e lo ricordo nei momenti magari più nostri. Quelli in cui mostrava una profonda ironia, una tendenza al divertimento, a far stare bene. Una persona incredibile"."Ha presieduto la Juventus, ma non era certamente al lavoro sugli aspetti calcistici. Era a garanzia della proprietà. La sua parola era quella dell’Avvocato, certo. Ma anche del dottor Umberto: era stato quest’ultimo a chiamarlo per dargli la poltrona principale della sede bianconera".