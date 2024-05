L'ex calciatore Massimoha parlato ai microfoni di Tutti Convocati del nervosismo di Massimilianoieri sera. Le sue parole:"Allegri ha dimostrato di tenere tantissimo alla Juve. Se fosse vero che lo hanno già fatto fuori, credo che il nervosismo sia dovuto a questo, cioè che non gli fa piacere lasciare la Juve. Ha esagerato, ma la positività del suo comportamento sta nel suo amore per la Juve. Non capisco perchè non venga detta la verità. A questi livelli non si possono vedere spettacoli come quello di ieri sera, un allenatore che non si comporta bene e un dirigente che non può festeggiare con la squadra. Se fosse vero che Thiago Motta ha già firmato, credo che Giuntoli non si sia comportato bene, perchè lo dovrebbe dire ad Allegri. Ma questo non lo sappiamo, da come si è comportato Allegri sembra così".