L'ex giocatore della Juventus, Massimo Mauro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta contro l'Inter dei bianconeri: "Crederci non costa nulla e la Juventus ha nel proprio dna il non mollare mai. Siamo a inizio febbraio e mancano ancora tante partite. Ma di sicuro in questo momento lo scudetto è in mano all’Inter, che anche nello scontro diretto dell’altra sera ha dimostrato di avere cambi forti almeno quanto i titolari".