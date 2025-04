Getty Images

Massimo Mauro: 'La Juventus è cambiata in questi aspetti' poi il commento su Yildiz

un' ora fa



A Tutti Convocati su Radio 24 è intervenuto Massimo Mauro che ha commentato la nuova Juventus guidata da Igor Tudor e i cambiamenti che si sono visti in queste prime due gare sotto la guida del tecnico croato. Questo il commento:



MAURO- "Una bella partita, se le son date di santa ragione, ma occasioni da gol e robe fantastiche davanti non se ne sono viste. Yildiz ha provato coi dribbling, ma lui ha tanto talento e prospettiva, ma non classe. Sicuro nella Juve si è visto qualcosa di diverso