AFP via Getty Images



Massimo Mauro sulla Juventus, le parole

Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato della Juventus e degli obiettivi bianconeri. Le sue parole:"Dipendesse da me, andrei allo spareggio, pensi che bello una Napoli-Inter in cui ci si gioca il titolo! Lotteranno sino all’ultimo, più o meno, si porteranno appresso la propria storia e la propria autorevolezza di oggi"."Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan e Bologna i rimanenti posti per la Champions League".