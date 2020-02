L'ex calciatore della Juve e opinionista tv Massimo Mauro analizza il ko della Juventus su Repubblica.it: "​Ronaldo è stato straordinario. Ma ha perso. Non hanno funzionato i cambi: Dybala non mi è sembrato avere la voglia di spaccare il mondo. Anche Ramsey non ha inciso. Ronaldo riusciva in ciò che faceva, gli altri no".



PROBLEMA - E poi ancora: "Il problema potrebbe essere strutturale, la ricerca di un gioco diverso che sta creando problemi. Non a caso il gol di Ronaldo è frutto di un classico contropiede che con il gioco di Sarri c'entra poco. Non vorrei che tra il Dna della Juve e il desiderio del tecnico di giocare in modo diverso si stia creando una confusione che rischia di diventare pericolosa".