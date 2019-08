Massimo Mauro "gioca" la partita di questa sera tra Juve e Napoli con un'intervista su Tuttosport: "Il Napoli deve sfruttare il fatto di essere più squadra come punto di forza, anche se incassare tre gol all'esordio non è mai un bel segnale. In termini assoluto il divario tra le due squadre è ancora enorme. Ci sono almeno dieci punti nell'arco di un campionato. La Juve è una squadra costruita talmente bene che può partire per vincere in Italia e in Europa, che vuol dire essere tra migliori due in campionato e tra le quattro in Champions League perché poi una singola vittoria passa anche da un episodio fortuito".



DYBALA - "Paratici deve decidere se tenerlo oppure no. Credo sia giusto tenere Higuain, con Cr7 faranno 40 gol in stagione Sarri è un uomo profondamente intelligente che da grande allenatore si sa adeguare alla società in cui si trova e ai giocatori a disposizione, trovando il giusto compromesso tra il suo credo calcistico ed un'oculata gestione della partita".



SCUDETTO - "L'Inter ha fatto ampi passi avanti e può inserirsi nella lotta al vertice ma tanto alla fine vincerà ancora la Juve".