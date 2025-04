Getty Images

Massimo Mauro controcorrente: 'Yildiz con l'espulsione ha dato una mano a Tudor'

2 ore fa



Massimo Mauro ha espresso un giudizio controcorrente rispetto a quello comune sull'espulsione di Kenan Yildiz della sfida contro il Monza. Queste le sue parole a Pressing:



MAURO- "Yildiz ha dato una mano a Tudor, mi faccio espellere così possono raccontare di una Juve che si difende bene, che in inferiorità non prende gol, perché onestamente era una gara vacanziera e nel primo tempo il Monza aveva fatto un contropiede, nel secondo tempo la Juventus è stata brava a non prendere gol, a lottare su ogni pallone, ha fatto due bei gol, il primo è meraviglioso e ha fatto la sua partita".