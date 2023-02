Massimo, al Corriere dello Sport, ha parlato così della: “Le polemiche attorno ad Allegri sono sciocche. Credo che, con tutto quello che ha passato e mi riferisco soprattutto ai tanti infortuni, senza avere peraltro mai Pogba, la Juve abbia fatto i punti che doveva ed è giusto che il tecnico lo sottolinei… Non si può continuare con questa storia perché la Juve allegriana ha dimostrato di saper giocare in modo diverso. Penso alle sfide di Champions in casa del Bayern e del Real Madrid. Piuttosto che criticare l’allenatore, sarebbe meglio riflettere più in generale su come è stata costruita la squadra”, spiega.