Massimo Mauro alla Continassa, nel ricordo di Vialli: la FOTO con Scanavino

Perché alla Continassa c'era Massimo Mauro

Oggi al JTC ci ha fatto visita Massimo Mauro, accolto dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Bello ritrovarsi, nel ricordo di Gianluca Vialli pic.twitter.com/d1EnEhXQXu — JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2025

Ospiti speciali questa mattina all'allenamento dellaalla Continassa. La squadra bianconera, infatti, ha dato il benvenuto ai ragazzi provenienti dalle Juventus Academy di Los Angeles, di New York e di Washington, oltre al gruppo inglese Junior Premier League, intervenuti per un saluto prima dell'avvio della seduta agli ordini di Igor Tudor (che si è concentrato sul lavoro atletico - in modo particolare sulle ripetute - per poi dedicarsi a partitelle incentrate sul pressing).Ma non solo, perché al Training Center ha fatto tappa anche, accolto dall'amministratore delegato. "Bello ritrovarsi, nel ricordo di", il commento sui social del club, con un riferimento all'impegno dell'ex giocatore nella Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003 con la missione di contribuire alla ricerca di un farmaco per i malati di SLA. Questo lavoro, oggi, è portato avanti anche alla memoria dello storico e indimenticato capitano della Juventus, venuto a mancare nel gennaio di due anni fa.