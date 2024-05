Massimo Mauro su Thiago Motta-Juventus

Massimo, sulle colonne di Repubblica, parla così di Thiago Motta e della possibilità Juventus."Arriverà Thiago Motta? Diciamo che i commenti andrebbero fatti non dico sulle certezze, ma almeno su basi solide. Non posso sentire addetti ai lavori che asseriscono che Thiago Motta al 100% è della Juve, poi De Zerbi chiude i rapporti con il Brighton e allora si cambia idea. Insomma, i commenti si fanno, se non proprio sulle certezze, almeno su basi solide. Perché se Thiago non ha ancora deciso, allora non ha senso dire che Allegri ha reagito alla mancanza di rispetto da parte del responsabile del mercato, che ha tutto il diritto di decidere del progetto tecnico. Giuntoli ha un bagaglio che si è portato dietro da Napoli. Se lo replica alla Juve, ma con il Dna del club bianconero, allora si potrebbero aprire prospettive molto interessanti.Comunque, per riconoscenza e per crescita, secondo me Thiago Motta dovrebbe restare al Bologna. Soprattutto se la società gli assicurasse investimenti in grado di garantire un ulteriore salto di qualità e una dignitosa figura in Europa. Detto ciò, e vale non solo per Thiago Motta, la Juve non si rifiuta mai".