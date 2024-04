L'ex giocatore della Juventus, Massimo Mauro, a Pressing è tornato sull'esperienza di Pirlo alla guida tecnica dei bianconeri: "Penso che la Juve abbia sbagliato a non continuare con Pirlo. Va bene cambiare quando qualcosa diventa stantio. Invece era la strada giusto dal punto di vista tecnico, anche perché era andata bene con il quarto posto e due trofei vinti (Coppa Italia e Supercoppa italiana ndr). Tra le altre cose a Bologna aveva tenuto fuori Cristiano Ronaldo mostrando personalità e rispondendo alle critiche del tipo 'Pirlo troppo giovane'. Poi alla Juve per vincere e competere in Champions League è ovvio che servono i giocatori forti".