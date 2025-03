Massimo Mauro a Pressing: 'Con Agnelli, Nedved, Paratici e Marotta le cose si discutevano, ora è cambiato tutto'

Juventus FC via Getty Images

Juventus, le parole di Massimo Mauro a Pressing

Massimo Mauro, ospite a Pressing su Mediaset, ha parlato del momento della Juventus, di cosa significhi "juventinità" e delle scelte fatte nell'ultimo periodo: "Juventinità? Dare il 110% per vincere, ma le grandi squadre sono così, dai Milan di Sacchi e Capello, il Napoli di Bianchi e Bigon per non parlare di Real Madrid, Roma"."Le grandi squadre hanno i giocatori in grado di darti un po' di più di quello che ti chiedono. Soprattutto hanno dei punti di riferimento che non sbagliano mai, basti pensare ai numero 10 della Juve intesi come ruolo in mezzo al campo, è una storia di campioni. Oggi non ci sono perché altrimenti non avrebbero cambiato l'alleantore. LC'è bisogno di gente e professionisti che lavorino dalla mattina alla sera".

LA SOCIETA' - "La Juve era abituata ad avere un settore decisionale diversoo. Ora è cambiato tutto ed è stato diverso, molto diverso. Una grande società l'allenatore lo protegge e gli spiega che il centravanti non si può sostituire con Weah e se la squadra addirittura vince tu il centravanti lo hai perso. C'è bisogno di qualcuno che dica a Motta 'tu queste cose non le puoi fare'".