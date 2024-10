Massimo Mauro, le parole sugli arbitri

Massimoè intervenuto ai microfoni di Pressing commentando le recenti polemiche che stanno investendo il mondo degli arbitri. Queste le sue parole:"Un arbitro non può arbitrare in queste condizioni psicologiche, con l’idea che se sbaglia c’è il Var. E’ una vergogna e l’avete voluto qualche anno fa. Ci sono tanti episodi in una partita, è l’arbitro che deve essere bravo. Il var è diventato ridicolo".