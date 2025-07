Massimo Mauro: 'Tra Juventus e Vlahovic ci sono gli ingredienti per farsi male. Perché non riprendere Chiesa?'

Getty Images



150 presenze con la Juventus, uno Scudetto ed una Coppa Intercontinentale, insomma uno che quando si parla di Juventus ha le idee chiare come Massimo Mauro ha commentato a La Gazzetta dello Sport la nuova stagione dei bianconeri. Le sue parole:"La Juventus sta facendo le cose sul serio. La situazione prima era complicata e a tratti preoccupante, con quella Champions raggiunta all'ultima giornata: un calvario tutto l'anno. Adesso bisogna da lavorare, bisogna dare credibilità e serietà a tutto l'ambiente. Per costruire una squadra che vince c'è bisogno di una società ben organizzata, con le persone giuste al posto giusto"."Hanno quello che serviva: competenza, conoscenza, juventinità. C'è più grinta e determinazione, entrambi vogliono dimostrare di essere bravi, senza presunzione"."Prima voglio vederlo giocare in Italia (ride, ndr). L'Italia è la patria della diagonale, dove non ci si fa saltare, si deve attaccati all'uomo, di tirargli la maglia, di essere furbi e bravi a difendere... È il Paese più difficile dove far goal. David ha voglia di diventare bravissimo e sa di essere a un punto cruciale della carriera, ci sono i presupposti per diventare un top player. Dovrà dare il 110%"."Comolli eredita questa situazione dal passato, dalla gestione di Vlahovic dello scorso anno: non si può trattare così un calciatore che è un capitale importante della società. Ora club e giocatore devono trovare un compromesso, è una situazione scomoda quando si arriva all'ultimo anno di contratto e non si vuole firmare: non vengono premiati gli sforzi del club a fare un contratto simile. Tuttavia si devono anche considerare le difficoltà di Dusan negli ultimi anni. Ci sono gli ingredienti per farsi male a vicenda e invece dovrebbero venirsi incontro"."A me piace, la Juventus deve avere due centravanti importanti per essere competitiva su tutti i fronti: lui e David andrebbero bene, ma Vlahovic è una bella gatta da pelare. Mi preoccuperei di altro in questo momento"."Che Bremer torni al 100%, così la difesa sarebbe sistemata. Mi piacerebbe che tornasse a esserci uno zoccolo azzurro. In uno spogliatoio è importantissimo perché, nelle difficoltà, chi conosce la storia del club in cui gioca è avvantaggiato nel risolvere i problemi. Ma, date le fatiche enormi della Nazionale, come faccio a dire alla Juve di prendere italiani forti? Serve trovarli o crescerli: lo ha fatto, però purtroppo Fagioli, Rovella e Kean sono andati via"."Napoli al primo posto, perché ha vinto e perché si è rinforzato. La permanenza di Conte è straordinaria, ma sarà bellissimo seguire due personalità come la sua e quella di De Laurentiis. L'Inter è una corazzata, il Milan prenderà molti meno gol con Allegri e farà quelli che servono per stare tra le prime quattro, ci metto la firma. La Juve deve stare assolutamente tra le prime quattro e lottare per lo scudetto. Deve tornare a essere competitiva per quello""Non so in che condizioni sia Chiesa, ma se sta bene lo riprenderei: è forte, ha vinto, conosce la Juventus e la Nazionale".