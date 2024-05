Massimo, collaboratore stretto di Antonioalla Juventus dal 2011 al 2014, è intervenuto ai microfoni di TV Play, dove ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al tecnico salentino. Di seguito le sue parole.CARRERA - "Antonio Conte ancora libero? Faccio fatica anche io a capire. Forse non ha trovato il progetto giusto, penso sia quello. Un allenatore dev’essere convinto dal progetto della società, da una programmazione che ti porta a vincere. Lui penalizzato dalla nomea che pretende molto di ingaggio? No, perché gli allenatori bravi viaggiano su quelle cifre. E’ normale che un allenatore quando va in una squadra chieda cosa vuole fare la società, gli obiettivi che si vogliono raggiungere”.