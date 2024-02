Massimo, vice allenatore di Antonioalla Juventus, ha presentato il derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma domenica alle 20.45 a San Siro ai microfoni di Cusano Italia TV. Queste le sue parole, ricordando i tempi in cui il tecnico salentino era alla guida della Juve:"Non si tratterà di uno scontro decisivo, anche perché l’Inter ha una gara giocata in meno. Io vedo analogie con la Juventus del primo Conte, perché non eravamo favoriti così come non è favorita la Juventus in questo momento".