Si parla con insistenza del futuro di Antonio Conte, che nell'intervista rilasciata al Telegraph, ha dichiarato di essere pronto a tornare in panchina. Di questo ha parlato su calciomercato.com Massimo Callegari: "Non sottovaluterei la scelta di farsi intervistare da un prestigioso quotidiano straniero e non italiano: quello che valeva pochi mesi fa, dopo la rottura con il Tottenham, potrebbe non valere più. Tornare in Serie A, vicino alla famiglia, resta una priorità ma non è più un’assoluta necessità. Ambisce a una realtà di prima fascia ed è pronto ad ascoltare anche offerte dall’estero da società organizzate, con storia e ricca sala trofei. In Italia, insomma, più Milan e Juve del Napoli. "