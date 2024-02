Juventus, le parole di Marotta a Dazn

Le parole dell'agente ed ex calciatore Massimosul canale Youtube di Francesco“Qualche giorno fa c’è stata la chiusura del calciomercato e una persona nota che fa l’agente e procuratore da 30 anni mi ha riferito al telefono di questa mossa di Johndi un riavvicinamento e un interesse, probabile ci sia già stato un incontro, con uno dei dirigenti più importanti: Beppe Marotta , direttore generale dell’Inter. Dovrebbe e potrebbe tornare a Torino, alla Juventus. Diventerebbe amministratore delegato con ampi poteri, tornerebbe ad avere un certo prestigio manageriale. Specifico che tra l'indiscrezione e la notizia certa c'è distanza. Ti do per certo che l'intenzione di Elkann è riportare Marotta alla Juve con Giuntoli al suo fianco. Quando? Giugno 2024. Non ti do percentuali, ma ti dico che ci sono buone possibilità”.Recentemente, Beppeha parlato del suo passato in bianconero:- Tutte le mie esperienze sono state importanti. Quella della Juve è stata un'esperienza altrettanto importante. La cultura della vittoria significa perseguire ogni piccolo particolare come se fosse essenziale e risolvere subito ogni singolo problema. Oggi noi siamo una società con una mentalità vincente, fatta di percorsi di crescita. Non posso nascondere 10 anni vissuti alla Juve, con dei professionisti che invidiano in tutto il mondo e da ognuno di loro io prendo spunto.