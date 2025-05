Massimiliano Allegri tra Napoli e Milan: la situazione

Massimiliano Allegri resta una pista caldissima per la panchina del Milan. Lo rivela calciomercato.com, sottolineando come il tecnico livornese, reduce dalla separazione con la Juventus, rappresenti un profilo radicalmente diverso rispetto ad altre opzioni come Vincenzo Italiano. Proprio questa differenza potrebbe rendere Allegri una scelta strategica: una rottura netta con il recente passato rossonero, all’insegna di maggiore pragmatismo ed esperienza.Il Milan, però, non è solo. Il Napoli è in pressing da giorni su Allegri, tanto che la scorsa settimana c’è stato un incontro a Roma con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo vuole affidare a Max il post Conte.

Nel frattempo, l’arrivo ormai imminente di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan potrebbe allontanare definitivamente Maurizio Sarri, con cui i rapporti si sono deteriorati durante l’ultima stagione alla Lazio.Con Italiano che resta una prima scelta complicata per motivi economici e contrattuali, Allegri si propone come una soluzione pronta e affidabile, capace di dare subito una nuova identità alla squadra. La partita resta aperta, ma il ritorno di Max su una panchina di prestigio sembra ormai solo questione di tempo.