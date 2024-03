L’agente Giovanni è tornato a parlare e questa volta ai microfoni del media spagnolo Relevo. Ancora una volta si parla di Massimilianoe del suo mancato passaggio al: "Se avesse firmato,Era tutto concordato, tutto, tutto. Ma alla fine, con la morte nel cuore, decise di non farlo. È stato un atto doloroso per entrambi. Non firmò per un altro club che gli offriva di più, ma scelse di rimanere in Italia perché due cose coincidevano: una questione familiare e la proposta della Juventus di tornare. Le due cose hanno coinciso e lui ha scelto di non lasciare Torino".Parole, quelle dell’agente, che hanno scatenato l’ironia social dei tifosi del Real Madrid.