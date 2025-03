Massimiliano Allegri può tornare alla Juventus?

Esonero Thiago Motta, è a rischio?

Torna e ritorna il nome di Massimiliano. Lo stesso nome fatto dai tifosi della Curva dopo la disfatta contro, quando i sostenitori bianconeri hanno manifestato il loro malcontento per la pesante sconfitta subita allo Stadium., che ha già vissuto due cicli alla guida della, continua a essere un tema caldo nelle discussioni sul futuro della squadra. E il suo nome torna anche oggi, nelle voci e nelle suggestioni di chi si interroga su quale possa essere il destino della panchina bianconera.Ma qual è la posizione attuale di Thiago Motta? È davvero a rischio esonero? Ad oggi, secondo quanto filtra dall’ambiente juventino, la società non sembra intenzionata a cambiare guida tecnica nell’immediato. L’obiettivo è confermare Motta almeno fino al termine della stagione e poi fare un bilancio complessivo della sua gestione. Tuttavia, la pressione è crescente e, qualora la situazione precipitasse ulteriormente, il club potrebbe essere costretto a prendere in considerazione alternative. Il nome in pole position, in questo scenario, sarebbe quello di Igor, ex difensore bianconero, che già in passato ha avuto un’esperienza nello staff tecnico della Juventus.

Allegri Juve, può tornare?

E tra le ipotesi più suggestive, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Allegri per una terza avventura? Al momento, non ci sono segnali concreti in questa direzione. La possibilità appare remota, soprattutto considerando il rapporto ormai compromesso tra l’allenatore e parte della dirigenza. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, difficilmente potrebbe richiamare Allegri dopo quanto accaduto nella passata stagione, caratterizzata da tensioni e risultati altalenanti. Per ora, quindi, il nome di Allegri resta una suggestione più che una reale possibilità.