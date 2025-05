Massimiliano Allegri può davvero tornare alla Juventus?

Getty Images

La recente foto che ritrae Giorgioe Massimilianoinsieme, a due passi dal celebre "gabbione" di Livorno, ha fatto rapidamente il giro dei social e scatenato una marea di reazioni tra i tifosi bianconeri. C’è chi sogna un clamoroso ritorno del tecnico livornese alla Juventus, e chi invece teme una scelta del passato, non in linea con il desiderio di rinnovamento.Come sempre, il calcio insegna a non escludere nulla, ma un terzo ritorno di Allegri sulla panchina bianconera appare oggi complicato. Non solo per ragioni ambientali, dopo un finale di esperienza turbolento, ma anche per la volontà del club di avviare un nuovo ciclo, probabilmente con una guida tecnica differente.

Le voci, però, non si placano. E mentre i tifosi si dividono, le piste più calde per il futuro di Allegri sembrano essere altre: in particolare Milan e Roma. Entrambe stanno valutando un cambio in panchina e Allegri, con la sua esperienza e il suo palmarès, resta un nome che attira l’attenzione.La Juventus guarda avanti, ma il legame con Allegri — e le immagini come quella con Chiellini — continuano ad alimentare suggestioni.