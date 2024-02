Roberto, detto "" ai microfoni di TvPlay ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:"Allegri? Ci mancherebbe lo criticassi, ha fatto più di 400 partite da allenatore, ha vinto. In Italia è tra i migliori se non in migliore. Secondo me è un grande gestore, bravo per i grandi giocatori, non per quelli come Yildiz. La storia della Juventus lo dice, l'unica cosa che conta è vincere e portare a casa il risultato, teoria rispettabile. Quando si parla di giovani alla Juventus, la squadra più titolata del calcio italiano ne parla ma la sua storia dice altro. Nelle difficoltà giocano i giocatori di esperienza, il suo discorso sui giovani a volte non coincide con i fatti".