Quale futuro per Massimiliano Allegri? Napoli in pole ma spunta l'Inter

Dove può andare Massimiliano Allegri?

L'Inter su Allegri?

Porte girevoli per definire quelli che saranno gli allenatori nella prossima stagione. Tra i liberi di lusso si fa sempre strada un nome: quello di Massimiliano. Il tecnico toscano che da dopo la separazione con ladi un anno fa, lo ricorderete, dopo la serata burrascosa dello stadio Olimpico che ha regalato alla Juventus la Coppa Italia ma anche la separazione da Max, rimane libero ed alla ricerca di una squadra.Quello del tecnico toscano ex Juventus è in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis ed il Napoli qualora ci si separasse da Antonio Conte ma la situazione attorno al tecnico salentino è ancora poco nitida. Conte prenderà la decisione finale ne iprossimi giorni e in caso si potrebbe andare su Max.Allegri chiederebbe un ingaggio non inferiore ai 5-6 milioni di euro a stagione, proporzionato ad un allenatore del suo status. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com infatti alla lista delle pretendenti per Max ci si sarebbe aggiunto anche l'Inter. I nerazzurri in attesa di capire quale sarà il destino di Simone Inzaghi non vorrebbero farsi cogliere impreparati in caso di addio e starebbero vagliando diversi nomi. Tra questi sicuramente c'è anche quello di Massimiliano Allegri.





