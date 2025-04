Massimiliano Allegri in visita al Parma: ha assistito all'allenamento

Getty Images

Perché Allegri è andato in visita al Parma

Il, tramite il proprio sito ufficiale, racconta della visita odierna al proprio centro di allenamento di, ancora senza una squadra dopo l'addio alla Juventus al termine della scorsa stagione."Una visita di cortesia, amichevole e molto gradita questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio: ad assistere all’allenamento della Prima Squadra Maschile era presente Massimiliano Allegri", si legge nella nota del club gialloblù. "L’allenatore, accompagnato dal CEO, ha assistito all’intera seduta della squadra di, con il quale a fine allenamento si è intrattenuto per un saluto insieme allo staff tecnico. Durante la mattina a Collecchio, Allegri ha visitato per la prima volta la struttura sportiva e l’headquarter gialloblu".

Cosa fa Cherubini al Parma

Federico Cherubini è stato nominato CEO del Parma a fine gennaio, iniziando così una nuova esperienza professionale dopo quella alla Juventus durata ben undici anni. In bianconero aveva iniziato a lavorare con il settore giovanile, occupandosi anche dei ragazzi in prestito, per poi percorrere tutta la trafila dirigenziale nel corso dell'era Agnelli fino a diventare un riferimento diretto per la Prima squadra ricoprendo, dall'ottobre 2020, il ruolo di direttore sportivo (al fianco di Fabio Paratici prima e di Maurizio Arrivabene poi). Un lavoro, il suo, svolto dunque a stretto contatto anche con Massimiliano Allegri, soprattutto nel corso della prima avventura di quest'ultimo sulla panchina della Juve.