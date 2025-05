Massimiliano Allegri in tribuna: ecco dove

Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare nella prossima stagione, ma nel frattempo continua a seguire con attenzione il calcio italiano. L’ex tecnico della Juventus, ancora senza panchina dopo la fine della sua seconda avventura bianconera, è stato spesso avvistato sugli spalti di diversi stadi della Serie A e della Serie B in questa stagione, confermando il suo interesse costante per il campionato.Nel pomeriggio odierno, Allegri è stato pizzicato in tribuna allo Stadio Tardini di Parma, in occasione del match tra la squadra emiliana e il Como, sfida terminata 1-0 a favore degli ospiti grazie a una rete di Gabriel Strefezza. Un successo importante per la formazione guidata da Cesc Fabregas.

La presenza dell’allenatore livornese ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei presenti e alimentato le voci sul suo futuro. Non è ancora chiaro dove allenerà nella prossima stagione, ma è evidente che Allegri sta mantenendo un occhio vigile sulla situazione dei club italiani, forse in attesa della giusta occasione per tornare protagonista in panchina. Intanto, il mister continua a studiare da vicino squadre, giocatori e strategie, restando dentro al calcio anche fuori dal campo.