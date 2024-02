L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha analizzato il pareggio maturato contro il Verona nella conferenza stampa post-partita.- 'Abbiamo fatto due punti in quattro partite, a costruire ci si mette tanto mentre a distruggere ci vuole un attimo. Ora serve resettare e tornare a fare le cose con un atteggiamento migliore comunque oggi è stata una bella partita, potevamo vincere e abbiamo creato tante occasioni'.- 'Per quanto riguarda la difesa a quattro cambia poco, serve avere un atteggiamento e un'attenzione diversa, se non abbiamo vinto vuol dire che qualcosa ci manca, in questo momento serve lavorare per riprendersi'.- 'La Juve ha dato tutto ma senza quella cattiveria che ci avrebbe consentito di vincere la partita, c'è stato il contraccolpo della partita con l'Inter ma non possiamo pensare e credere di aver già conquistato la Champions, adesso c'è da pensare al secondo posto col Milan che sarebbe un grande risultato'.- 'Il Verona è una squadra organizzata che corre, è in salute, basta vedere la partita che ha giocato a Milano con l'Inter, penso abbia tutte le carte in regola per giocarsi la salvezza'.