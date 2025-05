Massimiliano Allegri è a Roma: il motivo

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha fatto tappa al Foro Italico per assistere agli Internazionali di tennis di Roma. L’ex tecnico bianconero è stato avvistato sugli spalti durante l’attesa sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, uno degli incontri più attesi del torneo romano.Appassionato di tennis, Allegri non ha voluto perdersi l’occasione di vedere da vicino alcuni dei protagonisti del circuito ATP. Dopo aver seguito il match del tennista carrarino contro lo spagnolo, il livornese resterà per assistere anche all’altra semifinale di giornata: quella tra Jannik Sinner, numero uno al mondo, e l’americano Tommy Paul.

Una giornata all’insegna dello sport per Allegri, che si gode il tennis da spettatore in attesa di nuove sfide professionali. La sua presenza ha attirato curiosità e apprezzamento tra i tifosi presenti al Foro Italico.