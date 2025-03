Massimiliano Allegri all'U-Power Stadium: il gesto di Galliani

Ildi Alessandrosi trova in una situazione disperata, giocandosi una delle ultime possibilità per mantenere viva la speranza salvezza nello scontro diretto contro il. Attualmente fanalino di coda della Serie A, i brianzoli devono recuperare ben 10 punti per raggiungere la quota necessaria a garantirsi un’altra stagione nella massima serie. Una missione complicata, ma non impossibile, considerando che mancano ancora diverse giornate alla fine del campionato.L’U-Power Stadium, teatro della sfida, ha visto la presenza di un ospite d’eccezione: Massimiliano. L’ex allenatore della Juventus, grande amico dell’amministratore delegato Adriano, è stato visto chiacchierare - e poi inquadrato dalla televisione -, con lui e con altri dirigenti del Monza prima di prendere posto in tribuna., legato da un lungo rapporto con Galliani fin dai tempi del Milan, ha voluto essere presente per sostenere la squadra in un momento delicato. Dopo il goal di Izzo, Galliani ha stretto la mano di Allegri per poi lasciare lo stadio.

Un’altra figura di rilievo nella dirigenza del Parma è Federico Cherubini, ex direttore sportivo della Juventus, che per anni ha collaborato con Allegri a Torino. La sua esperienza nel mondo del calcio potrebbe rivelarsi preziosa per aiutare il club a gestire una situazione difficile.