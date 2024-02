Le parole diPARTITA - Durante l'anno ci sono questi momenti. Un buon primo tempo, abbiamo subito gol, l'Udinese è una squadra fisica e tecnica, non era facile. Non è un momento felice per noi, ma dobbiamo restare sereni. Siamo secondi in classifica, dobbiamo fare punti per la Champions. Dobbiamo resettarci e ricominciare a fare punti.DOPO L'EMPOLI - un passaggio che serve alla squadra. Una squadra con poca esperienza per vincere il campionato, da questi momenti bisogna uscire rinforzati. In questo momento essere nervosi, pensare a cosa si poteva fare non serve. Bisogna lavorare e fare.CAMBI - C'è stata l'occasione di Yildiz, qualche occasione, ma non dobbiamo recriminare. Stare in silenzio e lavorareGIOVANI - Sono dispiaciuto perchè non vinciamo da tre partite. Un buon primo tempo, partita lenta, loro sono fisici. Quando capitano le occasioni bisogna far gol, nel secondo tempo più in difficoltà. Capitano questi momenti, bisogna star sereni e ricominciare a lavorare. Bisogna reagire.MOMENTO - Un punto in 3 partite nessuno se lo sarebbe aspettao. Ma dobbiamo accettarlo, si vede che meritiamo questo, magari prima abbiamo fatto più punti rispetto alle previsioni. Può esserci un momento di down ed è da togliere presto. Abbiamo concesso poco e niente, è un momento così.CHIESA - Una buona partita, normale che da lui ci si aspetta cose importanti. Per stasera sono contento come di tutta la squadra, ma dobbiamo reagire. Bisogna essere più propositivi e spensierati.